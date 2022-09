'Pantanal': veja o resumo da novela desta quinta-feira (22)

No capítulo da novela 'Pantanal' desta quinta-feira (22), que vai ao ar às 21h55, após o Jornal Nacional, após render Juma, Solano se depara com uma onça, que o cerca dentro da tapera.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, QUINTA (22)

Solano rende Juma e pergunta pelo Velho do Rio, ameaçando a moça. Juma fica possessa quando Solano confirma que atirou no Velho do Rio. Irma pressente que Juma precisa de ajuda. Solano se depara com uma onça, que o cerca dentro da tapera.

Muda se assusta ao ver Juma arrastando o corpo de Solano. O Velho do Rio está sem forças por causa do tiro que levou de Solano. José Leôncio vai com Alcides avisar a Tenório da morte de Solano.

Muda pede para Juma matar Tenório. Marcelo desconfia de Tenório. Alcides critica Maria Bruaca por acreditar em Tenório. Irma diz a José Lucas que acha que Solano morreu nas garras da Juma.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h55, após o Jornal Nacional.

