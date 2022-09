'Pantanal': veja o resumo da novela desta quarta-feira (21)

No capítulo da novela 'Pantanal' desta quarta-feira (21), que vai ao ar às 21h55, após o Jornal Nacional, Juma não vê que Solano está à espreita, esperando o momento para atentar contra ela.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, QUARTA (21)

Tenório nega para Marcelo que tenha dado ordem a Solano para matar e diz ao filho que deseja viver em paz. Zaquieu revela a Alcides que todo seu esforço é para ficar perto do peão. Tenório entrega para Maria Bruaca as escrituras das terras do Sarandi.

Tenório surpreende a todos com a forma gentil com que trata Maria Bruaca. Muda se nega a servir Tibério. Mariana deixa Irma arrasada ao dizer que Trindade deve ter se esquecido dela. Mariana percebe que Juma saiu do quarto para ir à tapera ter sua filha. Juma não vê que Solano está à espreita, esperando o momento para atentar contra ela.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h55, após o Jornal Nacional.

