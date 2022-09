'Pantanal': veja o resumo da novela desta quarta-feira (14)

No capítulo da novela 'Pantanal' desta quarta-feira (14), que vai ao ar às 20h55 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Velho do Rio deixa claro para Juma que é importante ela estar na tapera na hora do parto.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, QUARTA (14)

Tenório pede a José Leôncio e Mariana que convençam Maria Bruaca a deixar a fazenda de fora na divisão de bens. Muda atiça Alcides contra Tenório. Juma comenta com Mariana que não gostou de Solano. O Velho do Rio deixa claro para Juma que é importante ela estar na tapera na hora do parto.

Zefa reage ao assédio de Renato. Depois, observa sua conversa com Solano e se assusta. José Leôncio avisa que Maria Bruaca conseguiu o divórcio e que abriu mão da fazenda. Ela diz a Alcides que eles começarão a vida no Sarandi, e pede para o peão esquecer a vingança contra Tenório. Renato questiona Tenório sobre a herança de Zuleica.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 20h55, após o Jornal Nacional.

