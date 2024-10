Pai de Liam Payne está ajudando polícia na investigação sobre a morte do filho

O pai do cantor Liam Payne, Geoff Payne, está ajudando as autoridades argentinas na investigação sobre a morte do filho. Ele se encontrou com a polícia e, conforme o TMZ, disse estar disposto a contar tudo sobre a vida do artista e que possa contribuir para a investigação.

Ainda em comunicado enviado ao site americano, foi dito que os estudos toxicológicos e histopatológicos complementares à autópsia do corpo não foram concluídos.

As autoridades ainda informaram que a investigação inclui revisão de celulares e computadores, além de fotos e vídeos de câmeras de segurança que exigem mais tempo para análise.

O TMZ também divulgou que os resultados iniciais da autópsia do ex-integrante da banda One Direction mostraram uma mistura de drogas conhecida como cocaína rosa.

Morte

Liam Payne morreu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Ele despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros.

Antes da queda de Liam, um funcionário do local onde ele estava hospedado pediu ajuda a polícia por meio de um telefonema. “Ele destruiu o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém. Tem uma varanda e estamos com medo que ele faça algo que ponha em risco sua vida”, disse a pessoa na chamada que foi divulgada publicamente.