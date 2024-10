Trailer da segunda temporada de 'Ruptura' é divulgado pela Apple TV; veja

A Apple TV divulgou nesta quarta-feira (23) o trailer da segunda temporada de "Ruptura". A série se tornou um sucesso de crítica e público desde a estreia, em 2022, e é a produção mais aclamada da plataforma.

O segundo ano da série vai chegar com 10 episódios em 17 de janeiro de 2025. De acordo com a Bloomberg, a Apple TV teria investido cerca de US$ 20 milhões por capítulo nesta temporada, o que deixa a produção como uma das mais caras da atualidade.

Na trama, um time de funcionários liderados por Mark Scout (Adam Scott) vive sua rotina nas indústrias Lumon. Contudo, além de serem profissionais dedicados, essas pessoas optaram por se submeterem a um processo de "ruptura", em que separam as memórias de trabalho da vida pessoal.

Segundo a plataforma, a nova temporada vai mostrar as consequências de ir além dessa quebra na consciência e revelar o destino trágico dos personagens que decidiram investigar mais a fundo a empresa.

Além de Scott, o elenco da série retorna com nomes como o da vencedora do Oscar e do Emmy Patricia Arquette e do vencedor do Emmy John Turturro, além de Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, entre outros.