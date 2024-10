Virginia e Zé Felipe celebram aniversário de Maria Flor com festa em mansão

Filha de Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, a pequena Maria Flor chegou aos dois anos na terça-feira (22) e ganhou uma grande festa para celebrar a data. Com a decoração baseada na personagem Magali, da Turma da Mônica, a celebração reuniu centenas de convidados e teve cardápio extenso, além de muitas brincadeiras.

A roupa escolhida para Flor na festa usava a cor de Magali, amarelo, enquanto a da irmã dela, Maria Alice, fazia referência à cor da Mônica. Virginia e Zé Felipe posaram com as meninas e o caçula, José Leonardo, na entrada do evento.

Para fazer referência ao tema, a decoração foi cheia de detalhes. Imagens de frutas, muitas flores, uma torre com vários exemplares do personagem Sansão e um palco em formato de melancia foram alguns dos detalhes escolhidos para entrar no clima.

Foto: reprodução/Instagram

O cardápio, claro, foi outro ponto alto que chamou atenção dos convidados. Várias estações de comidas, com pizzas, crepes, cachorro-quente e pastéis, fizeram a alegria de todos os convidados da festa.

Foto: reprodução/Instagram

Estiveram presentes na festa os avós de Maria Flor, o cantor Leonardo e a esposa Poliana Rocha, além de João Guilherme, Rafa Uccman, Lucas Guedez e outros amigos próximos de Virginia.