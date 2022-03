P.A. pede desculpa a Tadeu Schmidt por desentendimento na Prova do Anjo do BBB 22: 'fiquei chateado'

No Raio-X deste domingo (20), o atleta olímpico Paulo André pediu desculpas para Tadeu Schmidt, do BBB 22. PA foi eliminado da Prova do Anjo de sábado (19) após derrubar card e descumprir uma das regras da dinâmica. Cheateado, chegou a ter um desentendimento com o apresentador.

No confessionário, o brother explicou sua reação depois da desclassificação enquanto se dirigia para a produção do programa e para o Tadeu. "A minha reação não foi sobre as regras. Estava bem 'bolado' comigo mesmo. Então, quando saí, soltei até um palavrão. Peço desculpas".

O Paulo aproveitou o momento do raio-x para se desculpar com o Tadeu e a produção. Ele explicou que sua reação ao ser desclassificado não foi com as regras nem com a equipe do BBB, e sim consigo, pois leva a competição muito a sério assim como na sua vida no atletismo. #BBB22 🏁 pic.twitter.com/FulGLJf3of — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 20, 2022

Ele ainda detalhou que sua reação não foi diretamente à direção e às regras, mas porque ficou chateado consigo mesmo. "Eu sou um cara que entendo regras", acrescentou.

Paulo André Atleta olímpico "Ontem, o Tadeu falou: 'Sei que é chato' e tal, então, Tadeu, se isso chegar em você também, peço desculpas caso tenha entendido dessa forma. Eu sempre vou respeitar as regras e respeitar vocês aí, valeu? 'Tamo' junto e é 'nóis'"

Eliminação da Prova

O brother Paulo André foi eliminado ainda durante as quartas de final por não cumprir uma das regras da dinâmica.

Já prestes a ganhar o embate de Eslovênia após 17 minutos de prova, P.A. apertou o botão ao final da dinâmica, mas deixou um dos cards cair no chão, quando foi avisado pelo jornalista que estava fora da disputa. “Caiu aqui sem querer. Ah, tá de sacanagem. Qual é, Tadeu? Por favor“, insistiu Paulo André.

Após o fim da prova, Tadeu chegou a ter uma conversa com PA, reforçando que entendia a frustração do atleta, mas que era preciso seguir as regras. Já na tarde de ontem, o brother respondeu: "de regras eu entendo".

P.A: "Regras são regas. Disciplina e entender sobre regras é o que eu mais sei. Vamo pra próxima!" ☺️ #BBB22 #TeamPA pic.twitter.com/DrkuRDe0d4 — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 19, 2022

Áudio vazado

Em um áudio vazado no Globoplay, Tadeu Schmidt reclamou sobre o ocorrido com algum funcionário nos bastidores do reality. “Quando eu voltar, vou ter que falar com o P.A. Pô, é atleta e não sabe perder? Quantas vezes eu falei que tinha que colocar os cinco cards em cima do negócio?”, iniciou.

Após o fim da prova, Paulo André demonstrou estar mais conformado com a derrota. “Quando não é pra ser, não é pra ser”, disse, em conversa com Eslovênia.