Eli levanta suspeita de que Arthur trapaceou no sorteio da Prova do Anjo do BBB 22

Durante conversa com Lina, Jessi e Laís na noite deste sábado (19) no BBB22, Eliezer levantou a suspeita de que Arthur, responsável por fazer o sorteio dos participantes que iriam jogar a Prova do Anjo, tenha olhado a urna na hora de tirar os nomes. As informações são do Uol.

Durante o sorteio feito pelo líder da semana, somente Eli, Lina e Jessilane ficaram de fora da dinâmica.

"Vocês repararam que na hora do sorteio?", começou Eli. "O Arthur tava olhando. No início tava olhando, depois ele parou", completou Laís.

"Quando sorteou o último nome, do D.G, ele olhou", continuou o empresário. "Eu não vi. Eu vi o início", replicou a médica.

O designer fala, ainda, que Natália confirmou ser possível enxergar no interior da urna. "O rosto dele tava bem em cima e ele tava olhando. Eu não sabia porque nunca sorteei nada, mas a Natália falou que dá pra ver. Ele tava vendo os nomes. Será que ele tava escolhendo?", comentou.

"Eu vi ele olhando, mas não sei se foi de propósito", finalizou Laís. Lina, no entanto, alertou os brothers sobre a especulação. "Não vamos levantar acusações que não podemos provar. Se ele tivesse a possibilidade de escolher, não iria escolher a Laís [para jogar], né?", disse.