Em áudio vazado, Tadeu Schmidt critica reação de Paulo André na Prova do Anjo; ouça

Neste sábado (19), durante a prova que consagrou Lucas o Anjo da semana no BBB 22, o brother Paulo André foi eliminado ainda durante as quartas de final por não cumprir uma das regras da dinâmica. Indignado após a eliminação, a reação do atleta foi motivo de crítica do apresentador Tadeu Schmidt.

Já prestes a ganhar o embate de Eslovênia após 17 minutos de prova, P.A. apertou o botão ao final da dinâmica, mas deixou um dos cards cair no chão, quando foi avisado pelo jornalista que estava fora da disputa. “Caiu aqui sem querer. Ah, tá de sacanagem. Qual é, Tadeu? Por favor“, insistiu Paulo André.

Assista ao vídeo

PA achou os cards mas na hora de apertar o botão, um dos cards caiu e ele infelizmente foi desclassificado da prova... Independente de qualquer coisa, estamos muito orgulhosos de você Peazin! 🥺❤️ #BBB22 #TeamPA pic.twitter.com/B4fuDxJ0of — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 19, 2022

“É, os cinco cards têm que estar no totem expositor. P.A está eliminado e Eslô avança para a semifinal". Paulo André ainda tentou argumentar novamente, mas sem sucesso. “Cara*** mano, tá de brincadeira. Put* que p****“, reclamou o atleta.

Áudio vazado

Em um áudio vazado no Globoplay, Tadeu Schmidt reclama sobre o ocorrido com algum funcionário nos bastidores do reality. “Quando eu voltar, vou ter que falar com o P.A. Pô, é atleta e não sabe perder? Quantas vezes eu falei que tinha que colocar os cinco cards em cima do negócio?”, iniciou.

Ouça áudio

Vaza áudio de Tadeu Schmidt na Prova do Anjo. pic.twitter.com/AvMkES2Vpt — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) March 19, 2022

“Eu vou falar pra ele: ‘PA você é campeão mundial de revezamento, se o seu bastão do revezamento cai sem querer, tudo bem? Não é para você ter a reação que você teve ali. Entendo a sua frustração, mas ter essa reação? Estamos tratando todo mundo aqui com o maior respeito para você agir daquela forma?'”, desabafou Tadeu.

Após o fim da prova, Paulo André demonstrou estar mais conformado com a derrota. “Quando não é pra ser, não é pra ser”, disse, em conversa com Eslovênia.