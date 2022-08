Órgãos de Anne Heche são doados para oito pessoas

Os órgãos da atriz Anne Heche foram doados para oito pessoas. Ela teve morte cerebral confirmada na última sexta-feira (12), após sofrer um grave acidente de carro na Califórnia, Estados Unidos.

Conforme informações do site TMZ, as identidades dos beneficiados pelos elementos da artista não serão reveladas, assim como quais órgãos foram doados.

Morte cerebral

A morte cerebral de Heche aconteceu após ela ficar com lesões cerebrais e pulmonares. A última foi provocada pela inalação de fumaça no momento do acidente, decorrente do incêndio do veículo em que ela estava.

Em comunicado enviado à revista People, na última quinta-feira (11), um representante da atriz declarou que a família dela agradeceu “a todos por seus gentis desejos e orações pela recuperação de Anne e agradeceu à equipe dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne”.

“Anne tinha um coração enorme e tocou a todos que conheceu com seu espírito generoso. Mais do que seu talento extraordinário, ela viu espalhar bondade e alegria como o trabalho de sua vida — especialmente mover a agulha para a aceitação de quem você ama. Ela será lembrada por sua corajosa honestidade e muita falta por sua luz”, completa o texto.

Grave acidente de carro

A atriz ficou em coma, intubada e em estado crítico desde o último dia 5 de agosto, quando colidiu o próprio Mini Cooper azul na garagem de um complexo de apartamentos na área de Mar Vista, em Los Angeles, Califórnia.

Veículos internacionais de comunicação asseguraram que análises preliminares revelaram a presença de drogas no corpo de Heche. O TMZ, por exemplo, citou que os exames divulgados pela polícia atestaram que a atriz estava sob efeito de cocaína no dia do acidente.

Segundo testemunhas, moradores tentaram tirar Anne do veículo, mas a atriz deu marcha à ré e saiu em alta velocidade. Pouco tempo depois, carro voltou a colidir, dessa vez com uma casa próxima, iniciando um incêndio.

Quem foi Anne Heche

Anne Heche foi uma atriz e diretora norte-americana nascida em Aurora, Ohio, Estado Unidos, em 1969. Ao longo dos 53 anos de vida, a artista experimentou uma infância difícil e chegou a namorar a apresentadora Ellen Degeneres — na época do relacionamento, a imprensa local apontou as duas como "o casal lésbico mais famoso do mundo".

Conhecida por atuar em séries de TV como "Men in Trees", "Hung" e "Save Me", além de longas como "Volcano", "Jogando com Prazer" e "Seis Dias, Sete Noites", Heche foi vítima de abuso sexual no início da adolescência, cometido pelo próprio pai, Donald.

O homem era ministro da igreja batista e vivia duplamente, se dividindo entre os afazeres religiosos e noites em bares gays de Ohio, onde a família residia. Ele morreu quando Heche tinha 13 anos, vítima de complicações causadas pela Aids. Em 1998, a artista comentou sobre a relação com os parentes: "Nós fingíamos que éramos uma família feliz.".

Aos 17 anos, ela saiu de casa para seguir a carreira de atriz. No livro lançado por ela em 2001, intitulado "Call me Crazy" — Me Chame de Louca, em tradução livre —, ela conta que cortou laços com a mãe, Nancy, e questionou os motivos dela não ter interrompido ou reconhecido o abuso que sofreu do pai.

Entre 1997 e 2000, ela viveu um relacionamento com Ellen Degeneres. Em seguida, casou com o cameraman Coleman Laffoon, com quem teve um filho, em 2002. O casal se separou em 2007, após Heche se envolver com o colega James Tupper, durante as gravações de "Men in Trees". Os dois moraram juntos e tiveram um filho em 2009. Eles se separaram em 2018.

Legenda: James Tupper e Anne Heche em "Men in Trees" Foto: divulgação

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn