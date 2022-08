Médicos desligam aparelhos de Anne Heche, e órgãos da atriz serão doados

A atriz Anne Heche, que teve a morte cerebral confirmada na última sexta-feira (12), terá os aparelhos de suporte desligados pelos médicos para ter os órgãos doados. Segundo informações do portal Metrópoles, o procedimento será iniciado no começo da tarde, horário de Los Angeles.

Os pacientes que receberão os órgãos já teriam sido encontrados, de acordo com o portal TMZ. No entanto, a assessoria da atriz não confirmou quais deles serão doados.

Acidente

Anne Heche, que tinha 53 anos, sofreu um acidente de carro no último dia 5 de agosto, quando perdeu o controle do veículo e bateu contra uma casa, causando um incêndio no local.

Segundo informações do TMZ, fontes do Departamento de Polícia de Los Angeles confirmaram que os exames de sangue da atriz registraram o uso de cocaína e fentanil (analgésico).