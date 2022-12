O que acontece com Olegário da novela 'O Rei do Gado?

O personagem Olegário (interpretado por Rogério Márcico), de 'O Rei do Gado', tem um fim misterioso na trama. A novela voltou às telinhas da TV Globo, no Vale a Pena Ver de Novo.

Olegário, ex-gerente da fazenda, será assassinado pelo advogado Fausto (Jairo Matos), após desconfiar do plano com Rafaela (Gloria Pires), que finge ser Marieta, a sobrinha perdida do fazendeiro Geremias.

Desconfiado, o filho de Olegário, Otávio (Guilherme Fontes), irá investigar o que ocorreu com o seu pai. Ele irá voltar dos Estados Unidos para o Brasil e se hospedará na casa de Geremias, observando tudo de perto.

Otávio irá desconfiar do próprio proprietário, após descobrir que o pai foi demitido da fazenda pouco antes de morrer. Ele também irá desconfiar de Rafaela, até se apaixonar pela moça.

Como Olegário morreu?

Olegário será assassinado a tiros por Fausto, após descobrir a farsa de Rafaela com o advogado e ameaçar contar tudo. O assassino não se livrará do corpo de primeira, e os funcionários da fazenda acabam encontrando e levando-o para Geremias.

O fazendeiro, já desconfiado da falsa Marieta, passa a observar Rafaela e Fausto. Ele irá matar o advogado e se aproximar de Otávio, contando toda a verdade.

O filho de Olegário se tornará o braço direito do fazendeiro e será convencido por ele a tentar conquistar Rafaela, mesmo que ela não seja a verdadeira Marieta.