O que acontece com Cristina em 'Alma Gêmea'? Assista ao final da vilã

Com a reprise da novela "Alma Gêmea", em "Vale a Pena Ver de Novo", telespectadores questionam nas redes sociais sobre o final da vilã Cristina — papel protagonizado pela atriz Flávia Alessandra.

Na trama de Walcyr Carrasco, a personagem faz de tudo para conquistar Rafael (Eduardo Moscovis) e ficar com toda a fortuna do empresário.

Veja também Zoeira Qual a trilha sonora da novela Alma Gêmea? Relembre as músicas que marcaram a história Zoeira Com quem Mirna fica no final de Alma Gêmea? Relembre destino da personagem

Entre armações, chantagens e diversos crimes, a vilã até consegue separar Rafael e Serena (Priscila Fantin), e chega a se casar com o mocinho, mas sofre com o desprezo do homem que diz amar.

Como acontece a morte Cristina?

O final de Cristina não é nem um pouco feliz. Nos capítulos finais, durante o sequestro de Serena, a vilã atira na direção da moça e Rafael acaba entrando na frente do tiro.

Ao mesmo tempo, Serena tem um infarto fulminante e morre. Em meio a um incêndio causado por espíritos do mal, Cristina acaba sendo tragada para dentro de um espelho em chamas e fica presa para sempre.