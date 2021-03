Novela 'Salve-se Quem Puder' retorna à TV, e atores ressaltam aspecto da trama: 'muita ação'

Marcada para voltar ao ar no dia 22 de março, 'Salve-se Quem Puder' estreou com a premissa de trazer aventura, comédia e romance para o horário das 19h. Paralisada por conta da pandemia de Covid-19 ainda no ano passado, a novela teve as gravações finalizadas e promete, agora, a mesma essência. "Vai ter muita ação. Deu tudo muito certo mesmo com os protocolos", contou Deborah Secco, em coletiva nesta sexta (12).

Parte dos atores se uniu em uma reunião virtual com a imprensa para divulgar a segunda parte da novela, fazendo questão de lembrar como a finalização foi bem conduzida por toda a equipe.

De acordo com Secco, que interpreta a protagonista Alexia, as ideias do autor Daniel Ortiz foram seguidas à risca mesmo em circunstâncias tão excepcionais. "É muita ação, e para fazer isso com distanciamento eu achava quase impossível. Eu pegava o roteiro e pensava como a gente ia fazer aquilo seguindo todos os protocolos. Mas deu muito certo", revela a atriz.

Para ela, o público deve esperar uma segunda parte tão inventiva quanto a primeira. "Cheguei a achar que gravaríamos uma novela mais enxuta, menos ousada, mas o Daniel não mediu isso, o que foi muito legal. Ele escreveu tudo que veio na cabeça dele", completou aos risos.

Legenda: Luna, interpretada por Juliana Paiva, foi a personagem com foco no fim da primeira parte da trama Foto: Globo/João Miguel Júnior

Quem fez coro às afirmações foi Flávia Alessandra. Responsável por Helena, mãe da personagem de Juliana Paiva na trama, a artista comenta que os primeiros dias de gravação não foram fáceis. No entanto, o comprometimento dos envolvidos possibilitou o êxito na conclusão.

"Lembro da primeira semana, a gente se entendendo, se achando. Daí eu olhei para o Fred Mayrink e ele estava com uma expressão exaurida. Era tanta coisa para pensar, que ele me pareceu muito cansado. Foi quando olhei para ele e disse que iríamos ter que sobreviver", explica a atriz também se divertindo.

Volta aos personagens

No cuidado entre roteiro e protocolos de segurança contra o coronavírus, todos os atores tiveram que readaptar os hábitos como os personagens.

Legenda: Ermelinda (Grace Gianoukas) e o filho Zezinho (João Baldasserini) também serão outros personagens com histórias a serem concluídas nessa segunda parte da novela Foto: Globo/Paulo Belote

"Passei a quarentena inteira cantarolando uma musiquinha pela casa para não perder a personagem, e foi muito legal perceber que quando eu vesti o figurino ela me veio inteira", impressionou-se Grace Gianoukas, a Ermelinda, mulher que dá abrigo a Kyra (Vitória Strada), Alexia (Deborah Secco) e Luna (Juliana Paiva).

Juliana Paiva recorda, por exemplo, que a sensação de estranheza se fez presente nos primeiros dias de retorno aos estúdios. "Foi muito esquisito voltar, e eu lembro que no primeiro dia eu até brinquei com o Fred, porque é uma coisa de aquecer os motores de novo", pontuou.

Enquanto isso, Juliana Alves, Renatinha na novela, acredita que mesmo com a dificuldade diante da montagem dos personagens, o clima entre os artistas ajudou. Ela conta que houve "a sensação de que o clima de gravação no meio de uma pandemia foi ainda mais tranquilo".

Próximos capítulos

Agora, a expectativa é a de ir ao ar novamente. 'Salve-se Quem Puder' começará a ser exibida no dia 22 deste mês desde o primeiro capítulo novamente, podendo passar por algumas adaptações seguindo a grade de programação da emissora.

Agora é oficial: a partir do dia 22 de março, Alexia, Kyra e Luna estão de volta. Um é pouco, dois é bom, três é #SalveSeQuemPuder! ♥ pic.twitter.com/QZRK6L0EZw — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) February 11, 2021

Com a segunda parte, será possível ver os próximos passos das três protagonistas, que anteriormente estavam seguras por um Programa de Proteção à Testemunha após presenciarem um crime. Guilhermina Guinle, inclusive, retorna na trama na pele da vilã Dominique.

No entanto, as atrizes lembram que tudo ainda está inconclusivo e guardam a surpresa do público. "Em muitos casos, como no meu, não sabemos qual final vai ser exibido. Só Daniel Ortiz sabe, ou talvez nem ele mesmo saiba ainda", brinca Vitória Strada.