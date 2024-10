Nome do príncipe Harry é mencionado em documentos de processo contra o rapper P. Diddy

O príncipe Harry foi citado em documentos de um processo contra o rapper e empresário Sean Diddy Combs, o P. Diddy, acusado de tráfico sexual, associação criminosa e agressão. No entanto, não há nenhum indício de que o herdeiro do trono da Inglaterra tenha cometido algum crime. Informações são da Rolling Stone Brasil.

De acordo com a publicação, o produtor musical Rodney Jones, conhecido como Lil Rod, entrou com um processo de US$ 30 milhões — o equivalente a R$ 164 milhões — contra Diddy, acusando o empresário de agressão e assédio sexual. Os dois trabalharam juntos no último disco de estúdio do rapper.

Na ação, Lil Rod mencionou que a proximidade de Diddy com o Duque de Sussex e "outras figuras imponentes" pode estar relacionada com as acusações de tráfico sexual, mas não foi anexada nenhuma prova. "Os advogados do produtor afirmam que essa proximidade de Diddy com grandes figuras públicas e de poder possa ser significativa e que os convidados foram atraídos para as supostas festas de tráfico sexual", escreveu a Rolling Stone.

Recentemente, o portal Page Six também publicou que, no passado, em 2011, Diddy disse em entrevistas que queria que Harry e o príncipe William "festejassem" com ele quando eram jovens. No entanto, o rapper afirmou que não fazia mais os convites. "Estão fora da lista", afirmou ao "The Graham Norton Show".

Acusações contra P. Diddy

Diddy está preso preventivamente nos Estados Unidos desde o último dia 16 de setembro. Ele está detido no Metropolitan Detention Center (MDC), no Brooklyn, em Nova York, enquanto aguarda julgamento, e é acusado de crimes como tráfico sexual, agressão e associação criminosa.

Os processos caracterizam o músico como um predador sexual violento, suspeito de utilizar álcool e drogas para submeter suas vítimas. Além disso, no fim do ano passado, a cantora Cassie, com quem ele teve um relacionamento, denunciou que o rapper a submeteu a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.

Diddy se declara inocente de todas as acusações.