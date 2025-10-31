Diário do Nordeste
Montagem com duas imagens do mesmo homem, Hytalo Santos, vestindo um macacão de corrida vermelho com detalhes em preto e branco da marca

Zoeira

Maquiador revela que Hytalo Santos dopou adolescente com remédio para dormir

Hytalo e o marido dele, Israel Nata Vicente, seguem presos em uma penitenciária na Paraíba

Redação 29 de Agosto de 2025
Foto de Hytalo Santos sendo preso

Zoeira

Hytalo Santos pagava até R$ 3 mil por mês a pais de adolescentes

Jovens moravam com o influenciador e faltavam aula para gravar conteúdos para as redes sociais

Redação 18 de Agosto de 2025
Uma pessoa está sentada diante de um laptop aberto, com as mãos posicionadas sobre o teclado como se estivesse digitando ativamente. A tela do laptop exibe linhas de código em texto verde vibrante contra um fundo preto, preenchendo a maior parte do display. Ao lado direito do laptop, um mouse de computador preto está sobre a mesa branca e lisa. A perspectiva da foto é de cima para baixo.

Ceará

Profissionais de tecnologia do CE são aliciados pelo tráfico de pessoas com promessa de alto salário

Neste dia 30 de julho, é lembrado o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, data instituída pela ONU para chamar atenção sobre um fenômeno que precisa ser combatido

Nicolas Paulino 30 de Julho de 2025
Loja da Abercrombie & Fitch

Mundo

EX-CEO da Abercrombie & Fitch é preso acusado de agressões e tráfico sexual

Michael Jeffries pagou fiança de US$ 10 milhões e foi posto em liberdade

Diário do Nordeste/AFP 23 de Outubro de 2024
Polícia de Tangerang investiga caso de pai que vendeu filho para pagar apostas

Mundo

Homem vende filho de 11 meses por R$ 5 mil para pagar apostas online e é preso na Indonésia

O crime foi denunciado à Polícia pela mãe da criança e esposa do suspeito

Redação 08 de Outubro de 2024
Montagem de fotos mostra P Diddy à esquerda e príncipe Harry à direita

Zoeira

Nome do príncipe Harry é mencionado em documentos de processo contra o rapper P. Diddy

O produtor musical Lil Rod mencionou que a proximidade de Diddy com "figuras imponentes" como o Duque de Sussex pode estar relacionada com as acusações de tráfico sexual

Redação 01 de Outubro de 2024
Kat Torres e Desirrê Freitas. Influencer Kat Torres é condenada a oito anos de prisão por tráfico de pessoas

País

Influencer Kat Torres é condenada a oito anos de prisão por tráfico de pessoas

Juiz concluiu que mulher atraiu vítima para os Estados Unidos para fins de exploração sexual

Redação 15 de Julho de 2024
Prakash Hinduja

Mundo

Família Hinduja, a mais rica do Reino Unido, é investigada por tráfico humano; veja o que se sabe

Família é acusada de confiscar passaportes de funcionários indianos

Redação 21 de Junho de 2024
Yasmin Brunet é uma mulher branca e loira. Na foto, ela está séria e olhando para o lado

Zoeira

No BBB 24, Giovanna Pitel levanta boato de Yasmin Brunet ser envolvida com tráfico humano; entenda

Modelo tentou ajudar a desvendar um caso de tráfico de mulheres em 2022

Redação 10 de Janeiro de 2024
Montagem de Desirre Freitas e Kat Torres

País

Suposta vítima de Kat Torres, Desirrê Freitas lança livro sobre rotina de exploração com coach

A mulher de 27 anos é a testemunha que sustenta o inquérito que mantém a coach presa

Redação 27 de Outubro de 2023
