Homem vende filho de 11 meses por R$ 5 mil para pagar apostas online e é preso na Indonésia

Um homem foi preso nesta terça-feira (8), em Tangerang, no oeste de Jacarta, capital da Indonésia, após vender o filho de 11 meses por cerca de R$ 5 mil. O suspeito, de 36 anos, usou o dinheiro da venda para apostar em jogos de azar e comprar itens pessoais.

Segundo o site local Kompas, o crime foi denunciado às autoridades pela esposa do homem e mãe do bebê. Ela estranhou ter voltado do trabalho e não ter encontrado o filho.

"Ela pressionou [o pai] para compartilhar o paradeiro do filho, até que ele confessou que havia vendido a criança. Ela, então, o levou para fazer um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia da cidade de Tangerang", disse ao Kompas o delegado responsável pelo caso, Zain Dwi Nugroho.

Além do pai do bebê, os compradores também foram presos. As investigações descobriram que eles têm relação com redes de tráfico de pessoas.

Pagamento de dívidas

O suspeito teria vendido o filho para pagar dívidas de apostas online. À esposa, ele dizia que conseguia dinheiro emprestado com o irmão.