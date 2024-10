EX-CEO da Abercrombie & Fitch é preso acusado de agressões e tráfico sexual

O ex-CEO da marca de roupas Abercrombie & Fitch, Michael Jeffries, enfrentará acusações de agressão sexual e tráfico de modelos masculinos em eventos por todo o mundo. Mike Jeffries, seu parceiro, Matthew Smith, e James Jacobson, suposto intermediário dos dois, foram detidos pelas autoridades na manhã dessa terça-feira (22), informou a imprensa americana.

Os acusados convidavam jovens aspirantes a modelo para irem a locais como Espanha, Reino Unido, Marrocos, França e Nova York, e "os enganavam para assistir a eventos públicos para ter sexo", relatou Breon Peace, promotor do Tribunal Federal do Distrito Leste do Brooklyn, em Nova York.

Segundo a acusação, entre dezembro de 2008 e março de 2015, Jeffries, Smith e Jacobson usaram uma combinação de "força, fraude e coerção" para traficar homens enquanto exploravam uma empresa de prostituição. Eles lhes davam álcool, drogas e substâncias para manter a ereção, acrescentou.

Ainda de acordo com a acusação, "em mais de uma ocasião, quando os homens não davam ou não podiam dar seu consentimento, Jeffries e Smith violaram a integridade física destes homens, submetendo-os" a "contatos sexuais invasivos e violentos", afirmou o promotor.

"Gastaram milhões de dólares em uma infraestrutura maciça para apoiar esta operação e manter seu sigilo", acrescentou.

Liberdade sob fiança

O ex-CEO foi posto em liberdade após pagar uma fiança de US$ 10 milhões (cerca de R$ 57 milhões, na cotação atual), assim como Jacobson, que depositou meio milhão de dólares (aproximadamente R$ 3 milhões). Smith teve negada a liberdade porque tem passaporte britânico e as autoridades consideram que há risco de fuga.

Jeffries e Jacobson vão comparecer na próxima sexta-feira (25) perante o juiz Steven L. Tiscione, da corte de Central Islip, localidade do leste de Nova York, para responder às acusações de "tráfico sexual e prostituição", informou a promotoria.

"Responderemos detalhadamente às acusações quando for conhecida toda a denúncia e quando for o momento apropriado", disseram os advogados de Jeffries e Smith em nota enviada à imprensa americana.

Nos documentos da acusação são citadas 15 vítimas anônimas, mas os promotores sugerem que a escala dos supostos crimes provavelmente foi muito maior e fizeram um apelo para que novas testemunhas ou vítimas em potencial se apresentem.

"As detenções de hoje são monumentais para os aspirantes a modelos masculinos que foram vítimas destes indivíduos", disse Brittany Henderson, advogada do escritório Edwards Henderson, que representa as vítimas. "Sua luta por justiça não termina aqui. Esperamos responsabilizar a Abercrombie and Fitch por facilitar esta conduta terrível, e garantir que isso não aconteça novamente", acrescentou em nota enviada à AFP.