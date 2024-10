Homem mata três pessoas e fere nove durante tiroteio em Novo Hamburgo (RS)

Um homem de 45 anos, identificado como Edson Fernando Crippa, matou três pessoas e feriu outras 9 a tiros na cidade de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de terça-feira (22). Os mortos são o pai de Edson, o irmão dele e um policial militar. O atirador foi encontrado morto dentro de casa, na manhã desta quarta (23).

Segundo a Brigada Militar (BM), as vítimas são Eugênio Crippa, de 74 anos, pai do atirador, Everton Kirsch Júnior, policial militar de 31 anos, e Everton Crippa, de 49 anos, irmão do atirador. As informações foram publicadas pelo portal g1 do Rio Grande do Sul.

Veja também País Hóspedes furtam TV e deixam apartamento sujo após aluguel no Airbnb; veja País Réu no caso Marielle, Domingos Brazão nega conhecer Lessa e chora: 'Preferia ter morrido no lugar'

Entre os feridos estão seis policiais, além de um guarda municipal, a mãe e a cunhada do atirador. Todos foram encaminhados a um hospital da região para receber atendimento médico.

A ação, aponta a polícia, começou após o recebimento de denúncias de que o homem estava mantendo os pais em cárcere privado. A Brigada Militar fez um cerco no local, no início da manhã desta quarta-feira, mas encontrou o homem morto ao entrar no imóvel onde ele estava.

Por conta da gravidade da situação, imóveis vizinhos teriam sido esvaziados como medida de segurança, já que até dois drones chegaram a ser abatidos pelo atirador.

O crime aconteceu na rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo.

Confira abaixo o estado de saúde das pessoas atingidas pelos disparos:

Familiares

Cleris Crippa, 70 anos, mãe do atirador – em estado grave após ser baleada três vezes

Priscilla Martins, 41 anos, cunhada – estado grave após ser baleada uma vez

Policiais militares