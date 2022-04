No Caldeirão, Marcos Mion usa 'chinelo' de R$ 4,5 mil

Marcos Mion deu um tempo na coleção de tênis e apostou em um 'chinelo' vermelho para apresentar o progrrama "Caldeirão" deste sábado (23).

Para acompanhar o calçado, o apresentador vestiu terno e calça comprida. O look de Mion dividiu a opinião de internautas, que comentaram sobre a combinação do figuro e também o valor da pantufa. A peça se trata de um chinelo felpudo da grife Balenciaga, no valor de R$ 4.570.

No Instagram, o apresentador comparou o look deste sábado com o da semana passada, quando usou meias e chinelos durante o programa.

Veja a foto

Foto: Reprodução/Instagram

"Qual estivo você prefere? 1 ou 2? Lembro até hoje a cara de todo mundo quando sai do meu camarim pra gravar de chinelo - “Mion! Ninguém nunca apresentou programa na Globo de chinelo” - depois foi bermuda - “Mion, ninguém nunca apresentou de bermuda” - depois evoluiu pra chinelo e bermuda, chinelo com meia … descalço … e… terno e pantufa! Onde vamos parar?!", brincou o comunicador.

Esta não é a primeira vez que Marcos Mion usou chinelos no palco. No ano passado, o apresentador apareceu com um modelo Yeezy Slide "Green Glow", da linha assinada por Kanye West. No Brasil, a média de preço dos calçados da marca é de R$ 2 mil, podendo chegar a R$ 8 mil.

