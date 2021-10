Marcos Mion chora no 'Mais Você' e revela que contrato na TV Globo terminaria em dezembro

O apresentador Marcos Mion participou do programa "Mais Você", na manhã desta quinta-feira (21). Ao lado de Ana Maria Braga, ele chorou ao falar sobre a permanência na TV aos sábados na emissora. A princípio, Marcos Mion ficaria à frente do "Caldeirão" até dezembro, mas irá comandar a atração no próximo ano.

"O contrato inicial era pra ficar só até o final do ano. Depois, teria outros projetos que ia desenvolver no Multishow. Eu queira estar aqui [na Globo], eu sabia que eu tinha que estar aqui. Muitas peças se mexeram para eu estar aqui hoje. Deus mexeu um caminho, de uma forma impressionante", revelou o apresentador.

Legenda: Apresentador agradeceu e se emocionou com o convite de Ana Maria Braga Foto: Reproduçaõ/TV Globo

No "Mais Você", Ana Maria mostrou o crachá relembrando que ele se emocionou quando recebeu a identificação de funcionário da TV Globo. Ela brincou ainda com o esquecimento do objeto no primeiro dia de trabalho dele. Mion disse: "Sou muito esquecido, então o crachá fica na mochila do Rio de Janeiro. Quando vim pra cá, ficou na mochila de lá".

Ao lado de Ana Maria, o apresentador assistiu mensagens de amigos da emissora. Tony Ramos e Lúcio Mauro Filho foram alguns nomes que enviaram mensagens.