Nikita Dragun é bloqueada no Twitter e faz exposed de Tyga, Alex Mapeli e outros em vídeo de 'Dick'

A modelo e youtuber trans Nikita Dragun está envolvida em uma polêmica após tentar outros rumos na carreira. Isso porque ela, influenciadora do mundo da maquiagem, lançou a primeira música, intitulada "D.I.C.K." (gíria para "pênis" ou "otário" em inglês) — o que deu início a uma série de repercussões nas redes sociais.

De acordo com o site HITC, o perfil da influenciadora foi suspenso do Twitter por violar as regras da plataforma, as quais foram questionadas por fãs de Nikita. A própria youtuber divulgou uma captura de tela com a motivação da plataforma bloquear temporariamente o perfil.

Legenda: Influenciadora divulgou aviso do Twitter sobre bloqueio por violação de regras de uso Foto: reprodução/Instagram

Na mensagem, o suporte do Twitter diz que a conta da influenciadora feriu regras contra violência gráfica e conteúdo adulto pornográfico em fotos de perfil. A imagem mostrava pintura de um ser hermafrodita, com os órgãos sexuais masculino e feminino.

Depois de receber a suspensão, Nikita simplesmente recortou a foto, tirando fora os seios e a genitália da imagem e mostrando apenas o rosto.

Ainda conforme o HITC, ela também compartilhou a nova foto de perfil separadamente em seu feed com legenda provocativa: "Eu tive de cortar ela [a imagem] porque a senhorita Twitter não estava suportando".

Legenda: Modelo afirmou que a percepção do corpo foi distorcida por artistas e estilistas durante séculos Foto: reprodução/Instagram

Diversos fãs argumentaram favoravelmente à influenciadora. "Por que ela seria banida por postar um trabalho artístico? Isso é permitido inclusive no Instagram... e o Twitter permite muito pornô na sua plataforma", escreveu um. "Twitter é contra arte agora? Por isso, os artistas preferem Instagram. O Twitter é velho e chato", publicou outro.

Clipe polêmico

A polêmica em torno da divulgação do trabalho de estreia na música não parou por aí. No clipe da canção, a modelo expõe homens que já a contataram sob tarjas com o título da produção,

Entre eles, estão o rapper Tyga — cuja mensagem inclusive é mostrada em parte —, Harry Jowsey, de "Brincando com Fogo", o influenciador Vinnie Hacker e Alex Mapeli, namorado da modelo brasileira Flávia Charallo.

O clipe também mostra personalidades trans famosas, como a socialite Caitlyn Jenner, a atriz Dominique Jackson e as drag queens Laganja Estranja, Kylie Sonique Love e Gia Gunn, famosas por participação no reality show RuPaul's Drag Race.

A exposição dos nomes rendeu diversos comentários nas redes sociais. "Sério que a Nikita pegou o Harry Jowsey e o Vinnie Hacker? Gente, que tesão", tuitou um perfil. "Eu tô passada, chocada com esse exposed que a Nikita fez", escreveu uma usuária da rede social.

Quem são os citados

O influenciador Alex Mapeli iniciou a relação com Charallo no começo de 2016 por meio do Snapchat. Conforme o site TV Pop, os dois vivem se declarando um para o outro nas redes sociais, nas quais possuem juntos mais de 7 milhões de seguidores. Atualmente, o casal está em Los Angeles nos Estados Unidos.

O rapper Tyga foi um dos primeiros relacionamentos públicos da influenciadora e empresária Kylie Jenner, o qual durou de meados de 2014 até o fim de 2016, segundo o portal F5. O casal, inclusive, chegou a ter uma filha, Stormi.

Já Harry Jowsey foi um dos participantes mais polêmicos da primeira versão do reality show "Brincando com Fogo", da Netflix. Ele contrariou as regras do programa — que não permitia sexo e carícias entre participantes — com a colega de confinamento Francesca Farago. Os dois chegaram a ficar noivos, mas terminaram o relacionamento, segundo o site TV Pop.

Vinnie Hacker chegou à fama após postar vídeos de humor e dublagens em sua conta no TikTok, com quase 12 milhões de seguidores neste momento. Segundo o portal IG, ele já mencionou o medo de ter uma namorada.