'Não tem como, Dona Rosângela': jovem viraliza ao dar entrevista tentando chegar ao trabalho no RJ

A jovem Ana Beatriz dos Santos, 23, e a patroa, Dona Rosângela, deram o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (29). A auxiliar de serviços estava sem ter como ir ao trabalho por conta da greve dos rodoviários no Rio de Janeiro e não teve papas na língua durante entrevista ao Bom Dia RJ.

Questionada pelo repórter Guilherme Peixoto como ia fazer para chegar ao trabalho após a patroa pedir para ela "dar um jeito", a moradora de Madureira respondeu:

"Não sei. De avião, só pode! Porque não tem como, né, Dona Rosângela? Não tem como chegar ao trabalho".

A resposta debochada da trabalhadora que estava há horas na estação do BRT ganhou a internet. "Dona Rosângela" foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Em entrevista o g1 após o ao vivo, Beatriz confirmou que conseguiu chegar no trabalho, pegando um ônibus e uma van. Ela é auxiliar de serviços gerais em um condomínio no bairro Recreio, na capital carioca.

Dona Rosângela é sua encarregada no local. "Eu cheguei com a educação que minha avó me deu e comecei a trabalhar. Ficou tudo bem! Minha chefe é muito boa, é muito divertida, ela levou numa boa!", contou Beatriz.

Ela ainda fez questão de defender Rosângela, que estava sendo atacada na internet: "Ficou tudo bem com minha patroa. Ela não é megera como falaram na internet. Ela é uma bênção. Somos amigas, e amanhã vamos voltar a trabalhar normal. Minha patroa é muito de coração. Ela é uma ótima pessoa".