Mulher do meme 'Que show da Xuxa é esse?' passa por transformação radical no cabelo

Patrícia Veloso Martins, que ficou famosa nas últimas semanas devido ao meme “Que show da Xuxa é esse?”, passou por uma mudança radical no cabelo. A professora, de 47 anos, cortou os cabelos e pintou em um salão de beleza do Rio de Janeiro, e agora está morena iluminada.

O responsável pela transformação foi o cabeleireiro Eduardo Fernandes. A mudança de Patrícia aconteceu porque ela vai participar do quadro “Amigo Oculto”, do Fantástico, e também já foi convidada para quadros de outros programas globais, segundo o Extra.

Veja também Zoeira Zoë Kravitz e Channing Tatum terminam noivado um ano após pedido Zoeira Quem saiu do Masterchef? Veja como foi eliminação do reality nesta terça (29)

Apesar da fama repentina, Patrícia disse que ainda não faturou muito, mesmo tendo feito publicidade para uma grande marca de varejo. “Minha vida mudou no sentido de ser reconhecida pelas pessoas, de receber muito carinho, mas só. O que recebi, não foi nada que desse para eu mudar de vida. Paguei as contas, o plano de saúde do meu filho, que é autista", disse ela, também ao jornal carioca.

Seu sonho é conquistar uma casa própria, para proporcionar uma vida melhor para a família: “Moro em casa de parentes, de telha, um kit net. Minha casa é bem pequena, humilde, conforme a minha realidade. Tenho fé em Deus que vão pintar mais trabalhos”.

Fama

Patrícia viralizou na internet após aparecer, quando criança, no documentário “Pra sempre Paquitas", disponível no Globoplay, por não conseguir entrar no "Xou da Xuxa”. Com a grande repercussão de sua fala, ela acabou sendo encontrada no Instagram pelos fãs da apresentadora.

Patrícia, inclusive, chegou a conhecer Xuxa, durante o show da apresentadora no Rock in Rio deste ano.

Vídeo de Patrícia antes da transformação: https://www.instagram.com/p/DBrpN-ES1S_/