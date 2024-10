Zoë Kravitz e Channing Tatum terminam noivado um ano após pedido

Recentemente, o término do relacionamento dos atores Zoë Kravitz e Channing Tatum se tornou público e foi divulgado pela revista People. Agora, conforme o TMZ, eles decidiram cancelar, inclusive, os planos de casamento, demonstrando que não tem mais volta. O motivo do fim do noivado não foi revelado.

Os artistas ficaram noivos há cerca de um ano, quando Channing Tatum presenteou Zoë com um anel de diamante de sete quilates pouco antes do Halloween de 2023. Na época, o acessório foi avaliado pela mídia americana em R$ 2,7 milhões. No entanto, a atriz já foi vista sem a joia recentemente.

Channing já foi casado com a atriz dançarina Jenna Dewan de 2009 a 2019, e engatou um romance com Zoë em 2021, quando a filha de Lenny Kravitz estreou na direção do longa-metragem Pisque Duas Vezes, protagonizado pelo artista.