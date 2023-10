Motorista comenta vídeo de Kayky Brito e pede encontro com ator: 'aguardo a autorização'

Após Kayky Brito postar vídeo agradecendo, nesta terça-feira (10), Diones Coelho, o motorista de aplicativo, também se pronunciou. Segundo o ator, o profissional salvou a vida dele no acidente que ocorreu em setembro no Rio de Janeiro.

"Que felicidade te assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom Kayky Brito. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você", escreveu Diones.

Legenda: Motorista que atropelou Kayky Brito, Diones Coelho quer reencontrar o ator Foto: Reprodução

Diones ainda comentou ter vontade de encontrar o ator em situações mais confortáveis para ambos. "Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!", comentou na publicação.

Em vídeo, o ator agradeceu ao motorista. "Obrigado todos vocês, quem mandou mensagem, obrigado de coração. Eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista, que salvou a minha vida, foi chamou os bombeiros. Obrigado aos bombeiros", disse.

Kayky, após ser atropelado, ficou em estado gravíssimo. A alta do ator foi celebrada pela família com bolo. A mãe, Sandra Brito, compartilhou a primeira foto do filho após o acidente.

Assista:

Na publicação, Kayky não menciona o amigo Bruno de Luca, que estava com ele na hora do acidente, e não cita a companheira, Tamara Dalcanale.

Kayky Brito Ator Obrigado os bombeiros, minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração. O negócio é viver como se não tivesse amanhã porque viver é um milagre.

Sequelas do acidente

Ainda em vídeo, Kayky comentou de forma breve sobre as sequelas do acidente. "Lado direito tá um pouco afetado, mas estou aqui falando, estou andando até! Tá tudo bem".

O ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Veja cena divulgada pela TV Globo:

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, ele foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.