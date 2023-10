Direto dos quadrinhos, casa da Mônica está disponível para locação no Airbnb; veja fotos

Fãs da Turma da Mônica terão a oportunidade de se hospedar em uma casa feita especialmente em comemoração aos 60 anos dos quadrinhos mais queridos do Brasil. Fruto de uma parceria do Airbnb com a Maurício de Sousa Produções, a residência da protagonista da turminha do bairro do Limoeiro estará à disposição dos hóspedes entre os dias 20 e 22 de outubro, por R$ 260 a diária.

Localizada em São Pedro, a pouco mais de 190 quilômetros de São Paulo, a casa da Mônica poderá ser escolhida na plataforma para uma estadia única de duas noites, para até dois adultos e uma criança de até 12 anos. Conforme o anúncio do Airbnb, os interessados podem solicitar a reserva a partir de 12 de outubro, às 14h, horário de Brasília.

>> Veja detalhes da locação da Casa da Mônica

"Pela primeira vez fora dos quadrinhos, as chaves da casa da Mônica serão entregues! No quarto, você pode encontrar os vestidos vermelhos favoritos da Dona da Rua. E é claro que o espaço também está cheio de referências ao mundo da Turminha! O espaço aconchegante inspirado na dentuça mais amada do Brasil é um refúgio para dias tranquilos e uma experiência nostálgica e inesquecível", diz o anúncio do imóvel.

Veja fotos da Casa da Mônica

Legenda: fachada da casa da turma da Mônica Foto: Maira Acayaba/Reprodução/Airbnb

Legenda: Sala de estar da Casa da Mônica Foto: Maira Acayaba/Reprodução/Airbnb

Legenda: Quarto da Casa da Mônica Foto: Maira Acayaba/Reprodução/Airbnb

Legenda: Um dos detalhes do quarto é o guarda-roupas com os famosos vestidos vermelhos da Mônica Foto: Maira Acayaba/Reprodução/Airbnb

Legenda: cozinha da Casa da Mônica Foto: Maira Acayaba/Reprodução/Airbnb

Legenda: Computador da Mônica em que os hóspedes podem reproduzir o meme "Ata" Foto: Maira Acayaba/Reprodução/Airbnb

Vários detalhes proporcionam uma experiência única para os fãs da turminha, como um armário cheio dos vestidos vermelhos da Mônica, a casinha do Monicão, desenhos feitos pelo Cebolinha tirando sarro da dentuça; o Sansão, o computador da Mônica para reproduzir o famoso meme "Ata"; um telão instalado no Clubinho da Mônica e uma câmera instantânea para registrar todos os momentos.

Veja também

"Trazer o universo da Mônica para o Airbnb é ver a história das nossas tão queridas tirinhas ganharem contornos de vida real. Tenho certeza de que os hóspedes irão guardar com muito carinho as experiências que viverem neste lugar”, afirmou Mônica Sousa, inspiração para a personagem da turma, filha de Maurício de Sousa.