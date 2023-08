Morre William Friedkin, diretor de O Exorcista, aos 87 anos

O diretor de "O Exorcista" (1974), William Friedkin, morreu nesta segunda-feira (7) aos 87 anos, segundo informou a mulher Sherry Lansing. A causa da morte do artista não foi divulgada.

Uma das últimas aparições públicas do diretor foi em abril deste ano no TCM Classic Film Festival, em Los Angeles.

Além do clássico do terror, Friedkin dirigiu também "Operação França" (1972), filme pelo qual ganhou o Oscar.

Carreira

William trabalhou com diversos filmes para a TV ainda em 1960, e foi a mente por trás de produções como "O comboio do medo" (1977), "Viver e morrer em Los Angeles" (1985), "Regras do jogo" (2000) e "Killer Joe - Matador de aluguel" (2011).

O último filme no qual ele trabalhou foi "The Caine Mutiny Court-Martial", que está com estreia prevista para este ano.