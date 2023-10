Morre Tássio Bacelar, influenciador baiano, após acidente de bicicleta

O influenciador Tassio Bacelar morreu após sofrer uma queda de bicicleta, na quarta-feira (25), em Salvador (BA). No acidente, ele teve um traumatismo craniano. As informações são do jornal Correio.

A queda ocorreu na última sexta-feira (20). Segundo André Muinhos — amigo próximo do influencer — ele permaneceu os últimos dias internado. Após o traumatismo, ele sofreu convulsões e uma pneumonia.

"Ele era meu melhor amigo, pode se dizer assim. Aí hoje a esposa dele me ligou informando da notícia", declarou André ao portal de notícias.

Homenagem

Melissa Said, esposa de Tassio, publicou uma homenagem ao companheiro nos stories. "Pra sempre no meu coração, meu amor. Te amo mais que tudo", declarou ela.

Nos comentários da última publicação, fãs homenagearam o criador de conteúdo. "Chocado, mano. Que Deus acolha sua alma e que os anjos de luz te guiem por uma boa passagem", disse um. "Descanse em paz, lenda", completou outro perfil.