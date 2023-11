Morre, aos 88 anos, Decimar Gonçalves, filha única de Dercy Gonçalves

Morreu, neste domingo (5), Maria Decimar Gonçalves, a única filha da atriz Dercy Gonçalves, morta em 2008. Ela tinha 88 anos e teve a morte confirmada pela sua neta, Melissa Senra, que fez uma publicação falando sobre o ocorrido em suas redes sociais.

"O meu mundo ficou mais triste e vazio, mas o céu está em festa! Hoje me despedi de uma das paixões da minha vida", iniciou a dona do perfil.

E continuou: "Ela foi uma avó extraordinária, meio pai, meio mãe, minha gostosa (como eu a chamava), minha amigona, companheiraça, parceirona, sempre ao meu lado, jogando no meu time e torcendo muito. Ela era sinônimo de alegria, amor, bondade, generosidade, amizade, e muito mais! Te amo para todo sempre, vozinha".

Decimar era fruto de um relacionamento de Dercy com o exportador de café mineiro Ademar Martins. As informações são do jornal Extra.