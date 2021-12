Miss Universo 2021: veja onde assistir

A final do Miss Universo começa, na noite deste domingo (12), às 21 horas (horário de Brasília). O evento será transmitido no canal de TV por assinatura Fox – (Star) e no canal do concurso de beleza, no Youtube.

Nesta página você poderá acompanhar a transmissão ao vivo.

Onde será o Miss Brasil

Essa é a 70ª edição do Miss Universo. A cerimônia será realizada na cidade de Eilat, em Israel. A cearense Teresa Santos representa o Brasil na disputa - e é considerada uma das favoritas.

Esta é a segunda edição do concurso neste ano. A realização anterior, que coroou a mexicana Andreza Meza, ocorreu em maio, nos Estados Unidos, com atrasos em razão da pandemia de Covid-19.

