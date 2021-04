Marido de Paulo Gustavo diz acreditar que 'renascimento' do ator está próximo

O dermatologista Thales Bretas, marido do ator Paulo Gustavo, afirmou, neste domingo (4), que acredita que a recuperação do companheiro está próxima. O humorista está internado em um hospital particular no Rio de Janeiro há 22 dias, lutando contra a Covid-19.

"Na Páscoa, que é um momento tão especial, eu acredito que esse renascimento está cada vez mais próximo. Então, eu queria encher o coração de vocês de esperança, agradecer todas as orações novamente e dizer que, em breve, nosso amado Paulo Gustavo vai estar de volta", disse o médico em entrevista ao Fantástico.

A amiga do ator, Susana Garcia, que também é médica, concorda com o marido do humorista sobre a recuperação de Paulo Gustavo. "Ele está agora em uma reta para cura. Ele vai curar, vai sair de lá e fazer a gente rir muito ainda", contou ao programa da TV Globo.

A profissional de saúde é uma das pessoas que acompanha de perto a internação do ator e contou que, antes de ser entubado, ele divertia a equipe médica.

"Ele virou e falou: 'Susana, se eu pudesse agora, eu queria mostrar para os brasileiros, mostrar para todo mundo, o quanto essa doença faz a gente sofrer, o quanto está difícil o que eu estou passando aqui, o quanto é importante as pessoas se cuidarem'. Ele falou isso. E antes de ser intubado, ele olhou para o Thales e falou: 'Te amo. Até já'".





O marido de Paulo Gustavo disse ainda na entrevista que os amigos e familiares vivem um, "de altos e baixos".

"Quem já passou pela Covid e ficou hospitalizado, sabe como é a doença. É uma doença muito séria. É muito perigosa, sorrateira. O Paulo é um cara super saudável. A gente estava se cuidando muito", relembrou.

Paulo Gustavo deu entrada no hospital no dia 13 de março, chegou a apresentar melhoras no quadro de saúde, mas teve que ser entubado no dia 21.

Comoção de amigos

A atriz Regina Casé falou ao Fantástico sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo. O humorista está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março com Covid-19.

Ela contou que tem rezado para o amigo todos os dias. "Tem várias fotos da gente junto com o Menino Jesus, para ajudar a gente a passar da maneira mais serena por esse momento de tanta dor", contou na entrevista.