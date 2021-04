Paulo Gustavo divertiu equipe médica e disse ‘te amo, já volto’ ao marido antes de ser intubado

Antes de ser intubado por causa da Covid-19, o ator Paulo Gustavo, 42, fazia piadas e brincava com os médicos e enfermeiros. Quem conta é a diretora e roteirista Susana Garcia, em um longo texto, publicado neste sábado (3) no Instagram.

"Todos os dias, antes de você ser intubado, você brincou com médicos e enfermeiros, fez piadas, todo mundo riu. Depois você se emocionou, falou com cada profissional da importância deles na sua vida, me olhou disse que me amava. Se despediu do seu marido [Thales Bretas] que você tanto ama e disse: 'Te amo. Já volto", escreveu Garcia, que também é médica.

Com Covid, o ator e humorista está internado desde o dia 13 de março em um hospital particular no Rio. No dia 21, ele precisou ser intubado.

Na última sexta (2), a assessoria de imprensa informou, em um comunicado, que o estado de saúde dele se agravou e que Paulo Gustavo está respirando com a ajuda de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo.

"Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas", informou na ocasião.

Esperança

No texto, Susana Garcia afirma que ficou tocada ao observar "toda a equipe médica entusiasmada e otimista" com a cura do ator. "E Thales com um olhar de alívio de que vamos entrar na reta da sua cura."

"E eu saí de lá com o seu 'até já' cada vez mais próximo. Tenho muita certeza de que você vai sair curado pela porta daquele hospital e estaremos esperando por você com todo amor do mundo que você merece ter. Vem! Estamos aqui!", completou.

No relato, a diretora de "Minha Mãe É Uma Peça 3" falou também sobre o amor e o cuidado de Bretas com Paulo Gustavo. Os dois são casados desde 2015 e têm dois filhos, Gael e Romeu, de um ano e meio.

"Ele não larga você um minuto. Ele, como médico, sabe tudo que está acontecendo e ajuda muito. E ele como seu amor, coloca música pra você, faz massagem no seu pé e conversa com você. Todos os dias."

Susana Garcia é irmã de Mônica Martelli, também muito amiga do ator e humorista. A atriz, assim como diversos famosos, pede orações pela recuperação de Paulo Gustavo e de outras pessoas que estão em tratamento contra a Covid-19.