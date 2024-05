Marido de cantora gospel tem pedido de fiança negado por Justiça americana e segue preso por abuso de criança

A Justiça norte-americana negou, nesta quinta (23), um pedido de fiança para que Marcus Martin Grubert aguarde o julgamento em liberdade. Ele é marido da cantora gospel Heloísa Rosa e suspeito de ter abusado de uma menina de seis anos, filha de uma assessora de Heloísa.

A informação é da advogada Anna Alves-Lazaro, fundadora da Hope & Justice Foundation, que está auxiliando a família da vítima nos EUA. Ela conversou com alguns portais brasileiros e fez ainda outras revelações.

“Ele foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, com agravante de ter sido uma menor de 12 anos e, por isso, se enquadra como crime capital. Isso significa que ele pode pegar, no mínimo, 25 anos e, no máximo, prisão perpétua ou pena de morte, de acordo com a legislação da Flórida", disse a advogada.

Veja também Zoeira Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia no hospital, diz boletim Zoeira Netflix aumenta preços da assinatura no Brasil; veja novos valores

"Negou porque realmente as provas são irrefutáveis. O inquérito policial foi feito com maestria, e damos todos os méritos à polícia de Kissimmee", complementou Anna.

O tribunal pode também impor uma pena pecuniária de no mínimo 10 mil dólares, cerca de R$ 51,6 mil em cotação atual.

"O advogado dele pediu a fiança na audiência de custódia e foi negado pelo juiz. Com isso, ele vai ser mantido preso, provavelmente até o julgamento. A primeira audiência pode acontecer até 175 dias [quase 6 meses] depois da prisão”, relatou ela.

O que aconteceu

Marcus é suspeito de abusar sexualmente da menina em abril do ano passado, e estava foragido. O caso vinha sendo mantido sob sigilo pela Justiça norte-americana, e foi o perfil da Fundação Hope & Justice que divulgou a história em uma publicação no Instagram: https://www.instagram.com/p/C7P1G1iPwU_/?igsh=OWphbGh3MDg0NzZj

No dia, a criança teria passado a noite com os filhos de Heloísa Rosa, na casa da artista. Ao ser buscada pela mãe, a menina relatou que Marcus Grubert havia abusado dela.

Na época, Heloísa Rosa chegou a anunciar a separação do marido para apoiar a criança e sua família. Entretanto, a cantora gospel não apareceu na delegacia quando convocada.

De acordo com Anna, a troca de detetives para investigar o caso justifica a demora da prisão. "O caso foi trabalhado por 3 detetives. A primeira detetive fez um trabalho incrível, mas estava grávida, entrou de licença-maternidade, depois entrou um segundo detetive, tivemos contato com ele, mas ele passou um período no caso e foi transferido para outro", contou.