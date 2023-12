Marco Pigossi revela que pretende casar com o namorado

O ator brasileiro Marco Pigossi confirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que tem planos de casar com o namorado, o diretor italiano Marco Calvani.

“Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente”.

Atualmente morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, o artista ainda afirmou que ter saído do Brasil facilitou que ele falasse abertamente sobre o namoro.

“Quando a gente se afasta, consegue enxergar as coisas com outros olhos. Foi um processo bem bonito. Eu tive um apoio gigantesco, creio que quase unânime. Foi bem surpreendente positivamente para mim. Muitas pessoas me mandam mensagens, me citam como uma inspiração. Pretendo continuar, sempre que possível, dando visibilidade e voz a essa causa e às pessoas que estão na linha de frente para melhorar a vida da comunidade”, declarou.