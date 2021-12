Mansão de Simone nos EUA tem 10 quartos, sala de jogos e decoração temática de Harry Potter e Disney

Simone Mendes, da dupla com Simaria, recebeu na última semana sua nova casa, ou melhor, mansão, em Orlando, perto da Disney, nos Estados Unidos. O imóvel tem 10 quartos, sala de jogos e acomodações temáticas de Harry Potter, Michael Jackson, Mickey, e outros.

A casa foi divulgada no canal de Juliana Fernandes, designer de interiores e amiga de Simone que idealizou as estruturas. O casarão acomoda 24 pessoas e será também alugado para diárias ou temporadas, entre US$ 361 e US$ 800.

VEJA CASA DE SIMONE NA DISNEY:

Simone chegou em Orlando para passar o Natal com os filhos Henry e Zaya e o marido Kaká Diniz. Elas se emocionou ao conhecer a casa.

"Chegar numa casa dessas, com um conforto desses, é a prova que não se deve desistir de seus sonhos", disse Juliana Fernandes em vídeo na canal "Jujudicasa".

"A Simone veio de família pobre, já morou em casa com cobertura de lona", comentou o empresário Kaká Diniz".

Confira as acomodações:

Legenda: Sala com lareira e televisão acoplada na sala de jantares Foto: Reprodução

Legenda: Sala de jogos dos Vingadores foi inspirada de Henry, filho de Simone Foto: Reprodução

Legenda: Quarto foi inspirado no primeiro filme de Harry Potter Foto: Reprodução

Legenda: Simone é uma grande fã de Michael Jackson Foto: Reprodução