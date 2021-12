Jojo Todynho tem carro de luxo arranhado por vizinho e desabafa: 'ruindade'

A cantora de funk Jojo Todynho publicou uma série de vídeos no Instagram, nesta segunda-feira (27), em desabafo contra um vizinho que arranhou um dos carros dela — um Jaguar.

"Algum vizinho filho de p*** raspou no meu carro estacionado no portão de casa, nem para tocar a campainha para pedir desculpa ou dizer que não tem como pagar. Cara, que ódio, o foda é que a câmera do portão de correr está inativa. Tem problema não, eu conserto. Mas a mão de Deus pesa também porque isso é ruindade", escreveu ela.

Jojo ainda reclamou do que considerou falta de respeito. "Tenha um carro do porte do meu, não desmerecendo o carro de ninguém, e deixa as pessoas arranharem seu carro e nem ao menos ter a decência de vir pedir desculpa, para você ver se estou reclamando à toa".

Jojo Todynho Cantora Meu carro não é um Corsa, não! Nada contra, ando em qualquer carro. Meu carro é um Jaguar. Para polir aquilo ali, não posso botar em qualquer lugarzinho não... É muito fácil falar quando não é na tua casa! Quando acontecer na tua casa, aí você me fala se vai deixar por isso mesmo, se você vai aceitar... Não dói em você, né? Aí é fácil falar

Ainda em publicação, a cantora carioca relatou ter gênio forte e declarou que atinge quem ataca ela. "Eu trato todo mundo bem, mas não vem ser inconveniente. Se invadiu meu recinto, as coisas mudam! Se falar gracinha, vai ouvir. Que mundo vocês estão vivendo. Aqui ninguém monta não!".

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit