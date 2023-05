Maíra Cardi revela que Thiago Nigro mandou mensagem para Arthur Aguiar e foi ignorado

Maíra Cardi e Thiago Nigro participaram, na segunda-feira (1º), do PodCats, da dupla Camila Loures e Lucas Guimarães. Na entrevista, a empresária disse que Thiago mandou uma mensagem para seu ex, Arthur Aguiar, no início do namoro dos dois, mas foi ignorado pelo ator.

“A primeira coisa que ele fez foi mandar um textão para o Arthur, contando o quanto ele poderia ficar seguro, que ele ia cuidar da filha dele [Sophia Cardi, fruto da relação de Maíra e Arthur]. Enfim, mandou um texto lindo que foi ignorado, mas mandou. Ele fez a parte dele. Então acho isso importante, ninguém toma o lugar de ninguém, mas é muito importante que a minha filha e o meu filho amem ele [Thiago Nigro]”, disse ela na conversa.

Maíra ainda revelou que também mandou mensagem para a ex-companheira do coach financeiro, Camila Ferreira, que já soltou algumas indiretas nas redes sociais após o namoro da ex-BBB e de Thiago se tornar público. “Ela demorou muito a me responder. Me respondeu com uma mensagem super querida, que me desejava tudo de bom. Ela não aceitou bem, apesar de ter falado para mim que aceitou. Para o Thiago, ela mandou mensagens com xingamentos”, expôs.

No entanto, Maíra explicou no podcast que entende Camila e que torce para que ela seja muito feliz. “Entendo a dor de uma mulher. Todas nós já passamos por um término de alguma maneira. Peço para que ela seja muito feliz. Para que Deus apresente um caminho para ela, que ele se apresente para ela”.

Apesar do pouco tempo de relacionamento, o novo casal revelou na entrevista que já tem data para o casamento: 23 de agosto deste ano.