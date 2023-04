Ex de Thiago Nigro desativa redes após suposta indireta para anúncio de noivado

A ex-mulher de Thiago Nigro, a coach Camila Ferreira, de 35 anos, desativou o perfil pessoal no Instagram após o anúncio do noivado dele com a influenciadora Maíra Cardi no último sábado (22). No Twitter, ela alterou a foto principal e apagou uma das postagens que foi relacionada ao noivado após as repercussões.

Conhecido como Primo Rico, Thiago foi casado com Camila durante 10 anos e compartilhou com a ex-esposa um canal de consultoria financeira no Youtube. Logo depois do anúncio do término, cerca de um mês depois, ele anunciou o namoro com Maíra Cardi e, agora, o pedido de noivado em viagem a Israel.

Indireta no Twitter

No último domingo (23), com a divulgação do pedido de Nigro, Camila usou o Twitter para fazer um comentário visto como uma indireta ao casal. "Formam um belo casal: The e Mônio", escreveu a influenciadora.

Entretanto, horas depois, ela optou pela exclusão do tuíte e explicou que estava tranquila com a situação. "Tive que deletar o tuíte, galera. Era só uma piada e começou a viralizar. Tô de boa", explicou.

Os seguidores reagiram com a retirada do comentário. "Uai Camila, sustenta as suas gracinha. O cara nem toca no teu nome, tá vivendo a vida dele e tu aí cheia de vitimismo, me poupe e se poupe", disse uma, enquanto outro defendeu a ex-mulher de Thiago Nigro, pontuando que ela devia se posicionar sobre a questão.