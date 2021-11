Madonna tem fotos derrubadas pelo Instagram e desabafa: 'censura e sexismo'

A cantora Madonna, de 63 anos, publicou um carrossel de fotos no Instagram em que aparecia fazendo poses sensuais, nesta quinta-feira (25). O post foi derrubado pela rede social, o que a Rainha do Pop considerou "censura e sexismo".

Nas imagens, ela aparece coberta por um lençol e mostrando parte de um dos mamilos, e em outras com roupas sensuais. De acordo com a artista, a decisão da plataforma digital de remover o carrossel de fotos foi devido à parte de um dos mamilos que foi mostrada.

"Estou postando as fotos que o Instagram tirou do ar sem aviso ou notificação. O motivo pelo qual eles informaram à minha gerência - que não gerencia minha conta - é que uma pequena parte do meu mamilo foi exposta. Ainda é surpreendente para mim que vivamos em uma cultura que permite que cada centímetro do corpo de uma mulher seja mostrado, exceto um mamilo. Como se essa fosse a única parte da anatomia de uma mulher que pudesse ser sexualizada. O mamilo que nutre o bebê! Um mamilo de homem não pode ser visto como erótico?! E a bunda de uma mulher, que nunca é censurada em lugar nenhum?", desabafou.

'Preconceito com idade e misoginia'

Madona acrescentou ter enfrentado esse tipo de "censura" ao longo da carreira, citando a história do Dia de Ação de Graças, comemorado nesta quinta-feira nos Estados Unidos.

Legenda: Madonna em post no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Legenda: Madonna em post no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Legenda: Madonna em post no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Legenda: Madonna em post no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

"Agradecendo por ter conseguido manter minha sanidade ao longo de quatro décadas de censura, sexismo, preconceito de idade e misoginia. Perfeitamente cronometrado com as mentiras em que fomos criados para acreditar sobre os peregrinos partindo o pão com os índios americanos nativos. Deus abençoe a América. Artistas estão aqui para perturbar a paz", complementou.