Lumena fatura R$ 100 mil em 10 dias após iniciar em site de conteúdo adulto

A psicóloga e ex-participante do BBB 21, Lumena Aleluia, de 31 anos, diz ter recebido R$ 100 mil após 10 dias do início do trabalho em um site de conteúdo adulto por assinatura. O valor é o dobro do prêmio de terceiro lugar do reality.

Em entrevista ao Extra, publicada neste sábado (30), ela comentou sobre os desafios que enfrentou para a criação de conteúdo erótico

"Como eu me formei psicóloga, eu fiz um corre muito acadêmico, de pesquisadora. Eu criei na minha cabeça uma ideia muito preconceituosa de que o meu lado erótico, o meu lado sensual, ele tinha de ser negado”, observou ao portal.

“E eu me dei conta disso esse ano no carnaval, quando eu não consegui, dentro de uma proposta artística de carnaval que está autorizada essa liberdade dos corpos, eu não consegui. Desde então, venho refletindo muito sobre as bases dessa insegurança e decidi tomar coragem para quebrar e questionar isso de uma vez por todas", relatou.

Recentemente, a psicóloga também comentou sobre as críticas recebidas após anunciar a nova trajetória. "Em um dia de trabalho numa plataforma para conteúdo adulto, eu já recebi mais ataque do que quando eu estava no 'BBB'?", escreveu no Twitter.

No Big Brother Brasil, Lumena foi uma das eliminadas com maior rejeição, logo após se aliar, na 21ª edição, a Karol Conká e criticar participantes como Juliette e Carla Diaz.