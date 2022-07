Lumena revela estreia em site de conteúdo adulto e reclama: 'recebi mais ataque que no BBB'

A ex-participante do BBB 21 Lumena Aleluia revelou recentemente que estreou como integrante em um site de conteúdo adulto por assinatura. Segundo ela, desde a novidade, uma série de mensagens de ódio foram deixadas no perfil com fotos eróticas.

"Em um dia de trabalho numa plataforma para conteúdo adulto, eu já recebi mais ataque do que quando eu estava no 'BBB'?", escreveu em publicação no Twitter como forma de desabafo.

Em seguida, Lumena revelou que não se deixaram abalar com a situação. "E eu só tenho uma coisa a dizer: f*da-se! Eu sou uma mulher livre e desimpedida", pontuou sobre a questão.

No Big Brother Brasil, Lumena foi uma das eliminadas com rejeição, logo após se aliar, na 21ª edição, a Karol Conká e criticar participantes como Juliette e Carla Diaz. Por conta disso, ela relatou ter crises de ansiedade e de pânico.

Comentários picantes

Apesar das críticas, Lumena ainda chegou a revelar, em entrevista ao portal Splash, do UOL, que também tem recebido mensagens elogiosas na plataforma de conteúdo adulto.

"Se eu fosse compartilhar o meu inbox com vocês aqui... Tá babado, viu? Mamãe tá solteira agora e o povo já fica...", brincou ao também falar sobre a possibilidade de sexo à três.