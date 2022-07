Ricky Martin vira alvo de ordem de restrição em Porto Rico por violência doméstica

O cantor Ricky Martin virou alvo de uma ordem de restrição em Porto Rico no sábado (2), após decisão de uma juíza da ilha com base em uma lei sobre violência doméstica.

Com ordem assinada ainda na sexta (1º), segundo informações da agência Associated Press, uma visita foi realizada pelas autoridades em um bairro da cidade de Dorado, localizada na costa norte da ilha onde o cantor mora atualmente.

Ordem cumprida

Por conta do anonimato garantido a quem faz a denúncia, não existem informações sobre quem solicitou a restrição. Em nota à revista People, representantes do artista definiram as alegações como "falsas e fabricadas".

Segundo informações publicadas pelo jornal porto-riquenho El Vocero, Martin e outra parte encerraram um relacionamento há dois meses, mas o cantor não teria aceitado o fim.

Agora, ele teria sido visto "vagando em torno de sua residência em pelo menos três ocasiões", o que motivou o denunciante a emitir a ordem por temer pela própria segurança.

Um porta-voz da polícia contou à publicação que a ordem proíbe Martin de entrar em contato ou ligar para a pessoa que a apresentou e que um juiz determinará posteriormente em uma audiência se a ordem deve permanecer em vigor ou ser retirada.