Pabllo Vittar desabafa sobre restrição do YouTube a música com mesmo título de Zé Felipe

Pabllo Vittar utilizou as redes sociais, neste sábado (2), para fazer um desabafo sobre as restrições da plataforma YouTube.

A cantora comentou sobre uma música de Zé Felipe e MC Mari, que tem o mesmo título de uma canção dela com Pocah: "Bandida", lançada em novembro de 2021. Na época, as artistas sofreram restrição ao publicarem o videoclipe no YouTube.

Há duas semanas, no entanto, Zé Felipe e MC Mari lançaram o clipe de "Bandido" e não tiveram problemas com a plataforma.

Por conta do desabafo de Pabllo, o nome de Zé Felipe ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado.

Restrição do YouTube

Em 2021, o conteúdo de Pabllo e Pocah foi restringido na pesquisa do YouTube por utilizar a palavra "bandida", assim como o vídeo não aparecia na barra de pesquisas nem nos vídeos em alta. A cantora, então, precisou alterar o título para "Bandid*".

"Eu só fico muito triste quando eu vejo essa discrepância, já que as diretrizes do YouTube são iguais para todos. Por que comigo sempre é assim?", perguntou a cantora.

Pabllo não criticou diretamente Zé Felipe, mas demonstrou indignação com a restrição da plataforma. "Às vezes fica parecendo que as pessoas ficam pegando no nosso pé, mas isso só dá mais força para a gente conseguir fazer os nossos trabalhos. Mas isso me entristece muito, gente", finalizou a cantora.