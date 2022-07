Gkay usa roupa de mais de R$ 30 mil em festa e vira meme; veja fotos

A atriz e influenciadora digital Gkay vem chamando a atenção do público por usar looks cada vez mais ousados. Na última sexta-feira (1º), ela apareceu com um figurino grifado — roupa e botas da Balenciaga — avaliado em mais de R$ 30 mil.

O look foi escolhido por Gkay para a festa de Luciano Huck. A influencer ainda aproveitou para posar com a roupa, e os seguidores não deixaram passar batido as poses feitas por ela no ensaio.

Internautas chegaram a comparar Gessica com animais como aranha e sapo. Ela entrou na brincadeira e compartilhou alguns memes que repercutiram nas redes sociais.

"Os mosquitos se preparando pra fazer barulho no meu ouvido de madrugada", comentou o influenciador digital Álvaro. "A dona perereca dos mutantes tá diferente", comparou Cassio Gadelha.

"A aranha me encarando de madrugada no banheiro", escreveu uma usuária no Twitter. "O espírito que espera eu apagar a luz pra vir correndo atrás de mim", comentou outra.

Veja memes