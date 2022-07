'Master Of Puppets', do Metallica, viraliza após 2ª parte da quarta temporada de Stranger Things

Após a estreia da segunda parte da quarta temporada da série Stranger Things, nessa sexta-feira (1º), a música "Master Of Puppets", da banda Metallica, ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais, graças a uma cena em que o personagem Eddie (Joseph Quinn) toca o hit na guitarra.

Para os fãs de metal e da série produzida pela Netflix a escolha pela canção, que tem mais de oito minutos, foi acertada.

"A cena do Eddie na guitarra tocando Master of Puppets é oficialmente a melhor cena de Stranger Things", comentou um usuário no Twitter.

"Cara, o tanto que arrepiei nessa cena, não está escrito. A escolha de Master Of Puppets foi incrível, a quem Eddie dedicou a música me pegou demais e o desfecho, nem preciso falar nada né", escreveu outro.

ASSISTA A CENA

Após o lançamento da nova temporada, a plataforma de streaming de música, Spotify, usou imagens da série como fundo de reprodução da canção, ao invés da capa do álbum Master Of Puppets.

A estreia da primeira parte da série, em maio deste ano, levou a música "Running Up That Hill", de Kate Bush, ao topo das paradas após 37 anos do lançamento.

História de 'Master of Puppets'

A canção, que pode ter o nome traduzido para "mestre dos fantoches", foi lançada em março de 1986, no álbum homônimo, considerado um dos melhores da banda e um dos mais influentes do gênero. Informações são do portal Estado de Minas.

A produção da faixa contou com, pelo menos, três guitarras. Uma curiosidade sobre o hit é que ele foi o primeiro em que o vocalista James Hetfield tocou um solo.

Além da melodia, a letra que fala sobre o controle exercido pelas drogas, especificamente a cocaína, sobre a mente de dependentes químicos também é um destaque. Enquanto o mestre é a substância ilegal, capaz de matar, o fantoche é o usuário.

