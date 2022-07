Quem morre em Stranger Things? Saiba os detalhes da 2° parte da quarta temporada

A segunda parte da quarta temporada de Stranger Things entrou no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (1º). Com a conclusão da trama também chega ao fim a vida de alguns personagens.

[AVISO: SPOILERS ABAIXO]

Quem morre em Stranger Things?

A primeira morte é a de Papa, o médico Martin Brenner (Matthew Modine), cientista responsável por criar Eleven (Millie Bobby Brown). Após fazer a heroína recuperar os poderes em uma espécie de regressão, eles são encontrados pelo exército norte-americano, que desde o início da temporada caçava a jovem.

Ao tentar tirar a personagem principal do laboratório, ele acaba sendo atingido por tiros disparados por um dos soldados que estava em um helicóptero. O doutor ainda resiste por um tempo e consegue auxiliar a garota a fugir com Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton), que acabaram de chegar ao local para levá-la.

A segunda perda é de um dos personagens mais queridos desta temporada. Durante a cruzada para tentar matar Vecna no mundo invertido, Eddie (Joseph Quinn) e Dustin (Gaten Matarazzo) ficam com a missão de lidar com os morcegos que protegem a casa do vilão. Enquanto os animais atacam, Dustin consegue fugir para o mundo normal, no entanto, Eddie decide ficar com intuito de dar mais tempo aos amigos que estavam presos na residência do antagonista.

Ele sai em disparada para que as criaturas o siga e até consegue se defender por um tempo, mas acaba sendo ferido muitas vezes pelos ferrões dos mamíferos. Dustin retorna ao mundo invertido para tentar ajudar o amigo, mas já é tarde, ele consegue apenas ouvir Eddie dizer que "dessa vez ele não fugiu" e morre.

O terceiro e último óbito é um dos principais vilões: Jason (Mason Dye). Após lutar com Lucas (Caleb McLaughlin) para vingar a morte de Chrissy (Grace Van Dien), ele acaba sendo queimado pelo gigantesco portal que se abriu entre o mundo normal e o mundo invertido.

Outra morte que acontece na temporada é a de Max (Sadie Sink), após ser atacada por Vecna. No entanto, ela é salva por Eleven e termina em coma, com os braços e pernas quebrados. O destino dela e dos outros personagens sobreviventes devem ser revelados apenas na quinta e última temporada da trama.

