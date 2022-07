Estilista Vera Wang completa 73 anos e surpreende fãs pela aparência jovial

A estilista Vera Wang publicou uma série de fotos de sua festa de aniversário de 73 anos nas redes sociais e repercutiu pela aparência jovial. Segundo internautas, ela parece ter décadas a menos de idade.

A celebração aconteceu na última segunda-feira (27), e as fotos da noite foram reveladas ao público pelo perfil da estilista no Instagram.

Legenda: Vera ainda chegou a trocar de roupa na festa Foto: reprodução/Instagram

Conhecida pelos icônicos vestidos de casamento, a designer mostrou o look escolhido para a festa e a decoração elaborada do evento, que tinha detalhes completos em rosa metalizado.

No local, ela chegou com um conjunto de top e short curto, tiara de prata cravejada de brilhantes e os cabelos tingidos de rosa. Em uma das fotos, ela apareceu com uma garrafa de champanhe nas mãos.

Legenda: Designer divulgou imagens da festa nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

"Poderia facilmente ser uma festa de debutante! Quero passar nesta fonte da juventude", escreveu um internauta na publicação.