Luciano Szafir toma primeira dose da vacina contra a Covid-19: 'sensação de alívio e esperança'

O ator Luciano Szafir, de 52 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para mostrar que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no Rio de Janeiro. Ele ficou internado 32 dias por causa da doença, foi intubado e passou por duas cirurgias.

"Que sensação indescritível de alívio e esperança. Vacinem-se”, escreveu o artista na legenda da foto que o mostra sendo imunizado.

Internação

Luciano Szafir teve reinfecção pela Covid-19 e foi internado, no Rio de Janeiro, no dia 22 de junho. De acordo com a assessoria de imprensa do ator, ele mesmo escolheu se hospitalizar por precaução.

O artista já havia testado positivo em fevereiro deste ano. À época, ele não precisou de internação e falou ter sentido dores na cabeça e no corpo.

Legenda: Luciano Szafir com profissionais de saúde Foto: Reprodução/Instagram

Também segundo a assessoria de imprensa, ele não havia se vacinado contra a Covid-19 porque, até o momento que os sintomas da reinfecção começaram, a imunização não havia atingido a faixa etária dele, no Rio de Janeiro.

Procedimentos

O ator passou por uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon após complicações da doença, no dia 7 de julho. Depois do o procedimento, foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Luciano Szafir foi submetido a outra cirurgia.

No dia 10 de julho, ele apresentou "melhora evolutiva" e foi retirado da ventilação mecânica. No dia seguinte, depois de ser extubado, recebeu nova visita da filha, Sasha Meneghel, e do marido dela, João Figueiredo.

Na sequência, deixou a UTI e foi transferido para o quarto. Em 24 de julho, o artista recebeu alta, após mais de um mês internado com Covid-19 no Hospital Copa Star.