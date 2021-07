Luciano Szafir recebe visita da filha Sasha após ser extubado em hospital do RJ

O ator Luciano Szafir, internado por complicações da Covid-19, recebeu nova visita da filha, Sasha Meneghel, no domingo (11), e do marido dela, João Figueiredo. O ator de 52 anos foi extubado após passar por uma cirurgia abdominal em decorrência das ações da doença.

Szafir segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa Star, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. A mulher do artista, Luhanna Melloni, também compareceu à unidade de saúde no fim de semana.

Vídeo de agradecimento

Após cirurgia na última semana, Szafir foi transferido de hospital devido à gravidade do caso no combate à infecção. Ele foi internado no último dia 22 de junho, após receber diagnóstico positivo pela segunda vez para a Covid-19.

Neste domingo (11), já extubado, o pai de Sasha gravou vídeo de agradecimento aos fãs, amigos e familiares, que enviaram orações pedindo pela recuperação dele. Veja:

"Gente, resolvi fazer esse vídeo para mostrar que eu estou vivo... Para... agradecer", disse, com lágrimas nos olhos. Até o momento, não se sabe quando o ator pode receber alta do hospital.

Filha retorna

Sasha e João, que se casaram em maio, estavam em viagem de lua de mel. Entretanto, com a piora no quadro de saúde do pai, a filha, que é fruto do antigo relacionamento do ator com Xuxa, retornou ao Brasil rapidamente.

Com a repercussão da visita nas redes sociais, o marido da designer, o músico João Figueiredo, resolveu explicar aos seguidores como funcionou a ida ao hospital.

"O Luciano não está mais com Covid. O CTI que ele se encontra não é mais Covid", comentou sobre as dúvidas.

"Atualmente ele se recupera de uma lesão causada pelo tratamento durante a época que estava com Covid. Enquanto ele estava com Covid, estávamos impedidos de visitá-lo", completou João.